Kurzprofil Softbank:



Die Softbank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Mit Sprint ist SoftBank als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten. (14.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Softbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Softbank-Aktie (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) unter die Lupe.Der umstrittenen japanischen Beteiligungsgesellschaft würden die Geldgeber weglaufen. Jetzt dränge ein aktivistischer Investor aus den USA auf Änderungen.Fast 25 Prozent sei die Softbank-Aktie in der Spitze seit vergangener Woche geklettert. Hauptauslöser: der Einstieg der berühmt-berüchtigten Firma Elliott Management, die vom aktivistischen Investor Paul Singer gegründet worden sei und sich vor einem Dreivierteljahr mit 1,1 Mrd. Euro an Bayer beteiligt habe. An Softbank würden die Amerikaner nun einen Anteil von rund drei Prozent im Wert von etwa 2,5 Mrd. Dollar halten.Vertreter von Elliott und Softbank hätten sich bereits getroffen, habe das "Wall Street Journal" berichtet. Elliott solle bei Softbank auf transparentere Strukturen, bessere Investment-Entscheidungen und ein Aktienrückkaufprogramm drängen. Allein Softbanks Anteile an Alibaba, Sprint und das Telekommunikationsgeschäft in Japan sollten doppelt so viel wert sein wie Softbanks Marktkapitalisierung.Softbank habe viele Baustellen, aber auch viele spannende Beteiligungen. Die Genehmigung der Fusion von Sprint mit T-Mobile, der erholte Kurs der Uber-Aktie und der Einstieg von Elliott würden bereits positiv wirken. "Das Blatt wendet sich", sage Softbank-Gründer Masayoshi Son.Mutige Anleger steigen ein, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.02.2020)