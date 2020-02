Tradegate-Aktienkurs Softbank-Aktie:

46,20 EUR -3,97% (12.02.2020, 12:10)



ISIN Softbank-Aktie:

JP3436100006



WKN Softbank-Aktie:

891624



Ticker-Symbol Softbank-Aktie Deutschland:

SFT



Kurzprofil Softbank:



Die Softbank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Mit Sprint ist SoftBank als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten. (12.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Softbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Softbank-Aktie (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Softbank-Aktie sei kräftig nach oben gegangen. Softbank halte mehr als 80% an Sprint und Sprint sei unglaublich hoch verschuldet. Die Softbank habe auch ziemlich viele Schulden. Man habe momentan aber auch andere Probleme. Softbank sei ein Beteiligungsunternehmen, zu dem der Vision Fund gehöre, der einige Wetten eingegangen habe, die sich nicht richtig ausgezahlt hätten. Das habe die Softbank belastet. Mit der Fusion zwischen Sprint und T-Mobile US gibt es nun einen Befreiungsschlag für die Softbank-Aktie, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.02.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Softbank-Aktie: