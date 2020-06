Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



41,30 EUR +0,24% (16.06.2020, 11:15)



5.042 JPY +2,79% (16.06.2020)



JP3436100006



891624



SFT



Kurzprofil Softbank:



Die Softbank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Mit Sprint ist SoftBank als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten. (16.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SoftBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SoftBank-Aktie (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) unter die Lupe.Anfang April habe die Deutsche Telekom die Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint nach langem Hin und Her abgeschlossen. Bereits kurz danach habe es Gerüchte gegeben, dass der Bonner Konzern die 44%-Beteiligung durch den Kauf weiterer Anteile der ehemaligen Sprint-Mutter SoftBank erhöhen könnte.Die SoftBank sei durch die Corona-Krise unter Druck geraten, da milliardenschwere Investments in Start-Ups wie WeWork oder Uber große Löcher in die Bilanz gerissen hätten. Am Dienstag habe der japanische Mischkonzern nun mitgeteilt, dass der Verkauf eines milliardenschweren Aktienpakets an T-Mobile US über private Platzierungen oder öffentliche Angebote erfolgen könne. Auch Deals mit der Deutschen Telekom oder T-Mobile US direkt seien damit eine Möglichkeit. Noch sei allerdings nicht sicher, ob eine Transaktion zustande komme.Bereits Mitte Mai habe es Gerüchte gegeben, dass die Deutsche Telekom zugreifen könnte. Aufgrund der vereinbarten Haltefristen könne die SoftBank ohne Zustimmung der Bonner auch keine Aktien verkaufen. Als Möglichkeit gelte, dass die Deutsche Telekom den Anteil auf knapp über 50% steigere, dazu müssten gut 7 Mrd. Euro investiert werden. Weitere Anteile, angeblich wolle die SoftBank insgesamt rund 20 Mrd. USD erlösen, könnten dann an andere Investoren gehen.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.