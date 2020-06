Börsenplätze Softbank-Aktie:



Die Softbank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Mit Sprint ist SoftBank als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten. (21.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SoftBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SoftBank-Aktie (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) unter die Lupe.Der Kurs der japanischen Technologie-Beteiligungsgesellschaft habe sich in den vergangenen Wochen positiv entwickelt, nachdem zuvor eher glücklose Investments wie Uber und WeWork im Fokus gestanden seien. Der Fall Wirecard zeige jedoch, warum bei SoftBank aus Anlegersicht weiter eine gewisse Skepsis angebracht sei.Erst vergangenes Jahr hätten die Japaner umgerechnet 900 Mio. Euro in eine Wandelanleihe von Wirecard investieren wollen. Der Deal sei später jedoch durch ein komplexes Konstrukt abgewandelt worden, berichte Bloomberg. Demnach solle SoftBank letztendlich nie direkt Geld in den deutschen Zahlungsdienstleister investiert haben. Vielmehr hätten Angestellte der Beteiligungsgesellschaft und eine Art Staatsfonds der Vereinigten Arabischen Emirate das Geschäft finanziert - und dann wiederum in Form strukturierter Schuldverschreibungen weiterverkauft. Diese seien allein am vergangenen Donnerstag um 73% gefallen."Das ganze Geschäft ist von vorn bis hinten nicht gerade lehrbuchmäßig über die Bühne gegangen", habe Justin Tang von der Finanzgesellschaft United First Partners gesagt. "Das ist das Letzte, was Son (Masayoshi, SoftBank-Gründer - Anm. d. Red.) jetzt brauche, während er mit den Folgen der Vision-Fonds-Verluste zu tun hat." Eigentlich sollte Bloomberg zufolge Samuel Merksamer vom SoftBank Vision Fonds diesen Monat Mitglied im Wirecard-Aufsichtsrat werden. Wie es nun angesichts der aktuellen Entwicklungen beim Aschheimer Konzern mit der Partnerschaft weitergehe, sei unklar. Masayoshi Son sei v.a. durch frühe Investitionen in Yahoo! (Mitte der Neunziger) und Alibaba bekannt geworden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link