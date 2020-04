Xetra-Aktienkurs Société Générale-Aktie:

14,848 EUR -3,21% (01.04.2020, 09:04)



Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:

15,35 EUR -0,57% (31.03.2020)



ISIN Société Générale-Aktie:

FR0000130809



WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SCGLF



Sektor:

Banken



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (01.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der französischen Großbank Société Générale (SG) (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) unter die Lupe.Der Ruf der Europäischen Zentralbank nach Mäßigung verhalle nicht im Leeren: Nach der ING und der Commerzbank streiche jetzt auch die Société Générale ihre Dividende für das zurückliegende Geschäftsjahr. Statt 2,20 Euro je Aktie gebe es nichts. Aktionären europäischer Geldinstitute drohe damit eine Nullrunde.Für die Aktionäre der französischen Großbank sei das ein herber Schlag, habe das Institut doch eine Ausschüttung in Höhe von 2,20 Euro je Anteilsschein in Aussicht gestellt. Das entspräche auf dem aktuellen Kursniveau einer Rendite von 14,5 Prozent.Um größtmögliche Liquidität sicherzustellen, habe die EZB die Geldhäuser bereits am Freitag zum Verzicht auf Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe aufgerufen. Ziel der Empfehlung sei es, die Fähigkeit der Banken zu stärken, Verluste zu verkraften sowie die Kreditvergabe an private Haushalte und an Unternehmen zu unterstützen. Die Empfehlung gelte mindestens bis zum 1. Oktober 2020 und betreffe Ausschüttungen für die Geschäftsjahre 2019 und 2020.Die Kurse europäischer Bankaktien würden schon seit Jahren nicht zu den Outperformern an den Handelsplätzen zählen. Die Dividende sei daher ein starker Trost und mitunter der einzige Renditebringer gewesen. Dass die Gewinnbeteiligung jetzt ausfalle, sei für Aktionäre der Institute bitter. Es stehe zu erwarten, dass weitere Banken dem Beispiel der ING, der Commerzbank und der Société Générale folgen würden. Die Aareal Bank habe bisher ihren Vorschlag einer Ausschüttung nicht zurückgenommen. "Die Entscheidung über die Ausschüttung einer Dividende obliegt letztlich der Hauptversammlung", habe das Unternehmen zuletzt mitgeteilt. (Analyse vom 01.04.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Société Générale-Aktie: