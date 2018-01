WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SCGLF



Sektor:

Banken



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (10.01.2018/ac/a/a)



Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine französische Universalbank und in den Bereichen Retail Banking, Firmenkundengeschäft, Investment Banking sowie im Asset und Wealth Management tätig, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Regional operiere Société Générale in Europa, Russland und Afrika. Das Wachstum in Zentral- und Osteuropa und das insgesamt funktionierende Geschäftsmodell würden die Attraktivität des Unternehmens steigern. Im Vergleich zu den anderen französischen Großbanken verfüge Société Générale aber über höhere Risiken aus Rechtsstreitigkeiten sowie über ein volatileres Geschäftsmodel.Aktuell zeigen die Aktien einen Bewertungsabschlag, der nach Erachten der Analysten der DZ BANK zu hoch ausfällt. Mit einer Einigung zu akzeptablen Konditionen könnte Société Générale zwei ihrer drei größten Rechtsrisiken beseitigen, was dann zu einer Minderung des Abschlags führen dürfte. (Ausgabe vom 08.01.2018)