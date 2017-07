WKN Société Générale-Aktie:

Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (04.07.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von Aktienanalystin Magdalena Stoklosa von Morgan Stanley:Magdalena Stoklosa, Aktienanalystin von Morgan Stanley, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF).Obwohl die Handelsbedingungen für Europas Investmentbanken im 2. Quartal schwieriger gewesen seien, würden die Sektordaten auf ein gutes hiesiges Beratungsgeschäft bei Fusionen, Akquisitionen und Börsengängen hindeuten, so die Aktienanalystin. Die Société Générale sei eine der Banken, die darüber hinaus von einem guten Aktiengeschäft profitiert haben sollten.Magdalena Stoklosa, Aktienanalystin von Morgan Stanley, bestätigt in einer aktuellen Société Générale-Aktienanalyse das Rating "overweight". (Analyse vom 04.07.2017)Börsenplätze Société Générale-Aktie:48,583 EUR +0,94% (04.07.2017, 14:46)Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:48,625 EUR +0,54% (04.07.2017, 15:07)ISIN Société Générale-Aktie:FR0000130809