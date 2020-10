NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

36,50 USD +28,30% (22.10.2020, 00:30)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (22.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Snap-Aktie habe gestern 28% zugelegt. Man habe nämlich sehr starke Q3-Zahlen gegenüber dem Vorjahr gemeldet. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer sei um 38 Mio. gesteigert worden. Der Umsatz sei auch deutlich gestiegen. Zudem habe es einen Mini-Gewinn von 1 Cent gegeben, während ein Verlust von 5 Cent erwartet worden sei. Analysten seien der Meinung, dass wenn Snap so ein Momentum habe, dann werde man im 4. Quartal und weiteren Quartalen ebenfalls gut performen können. Dies treibt die Snap-Aktie richtig in die Höhe - sie befindet sich auf der Kaufempfehlungsliste von "Der Aktionär", so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.10.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:30,75 EUR -0,08% (22.10.2020, 11:14)Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:30,745 EUR -5,65% (22.10.2020, 11:02)