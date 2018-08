Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

10,83 Euro -4,24% (08.08.2018, 15:29)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 12,63 -3,66% (08.08.2018, 15:29, vorbörslich)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.

(08.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Ross Sandler von Barclays:Laut einer aktuellen Aktienanalyse rät Analyst Ross Sandler vom Investmenthaus Barclays Investoren weiterhin zu einer Übergewichtung der Aktien des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP).Die Snapchat-Mutter Snap Inc. habe mit dem Quartalsbericht ein gemischtes Bild abgegeben. Die täglichen aktiven Nutzer seien 2 Mio. hinter der Prognose zurückgeblieben, während der Umsatz 20 Mio. USD höher ausgefallen sei als prognostiziert.Die Änderungen bei der Guidance seien für langfristig engagierte Anleger sehr positiv. Die Volatilität sollte sich dadurch reduzieren.Das Wachstum der täglich aktiven Nutzer werde durch die Neugestaltung der App und den Android-Gegenwind weiterhin gebremst. Bis zum vierten Quartal sollten diese Probleme aber überwunden sein.Die Analysten von Barclays sehen Snap in einer Position aus der heraus Verbesserungen erzielt werden könnten. Analyst Ross Sandler empfiehlt beim aktuellen Aktienkurs den Aufbau von Positionen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Snap-Aktie:Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:11,10 Euro -3,06% (08.08.2018, 15:13)