Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (24.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Nach der Erholung zum Wochenstart stünden die US-Indices am Dienstag wieder unter starkem Abgabedruck. Vor allem an der Technologiebörse NASDAQ würden die Kurse kräftig nachgeben, nachdem Snap am Vorabend seine Quartalsziele kassiert und erneut Sorgen über Risiken rund um das Wirtschaftswachstum geschürt habe.Eine Stunde nach Handelsbeginn verliere der technologielastige NASDAQ 100 3,2 Prozent auf 11.650 Punkte. Snap, der Mutterkonzern der Foto-App Snapchat, habe am Vorabend bekannt gegeben, dass die Gewinn- und Umsatzprognosen für das zweite Quartal angesichts sich verschlechternder gesamtwirtschaftlicher Trends verfehlt würden. Das lasse die Aktie gerade um 40 Prozent absacken.Aber auch die Big Techs würden massiv abverkauft. Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) verliere 4,8 Prozent, Alphabet 7,8 Prozent und Meta Platforms 9,2 Prozent. Kleine Tech-Aktien wie Pinterest (-27 Prozent), Roblox (-11), Trade Desk (-19) oder Upstart (-19) müssten zweistellige Kurseinbrüche verkraften.Jeffrey Halley, Marktanalyst bei Oanda Asia Pacific, habe einmal mehr die starken Stimmungsschwankungen an den Börsen hervorgehoben und "dass die Anleger beim ersten Anzeichen von Problemen die Flucht ergreifen", wie er geschrieben habe. "Der Markt dreht sich weiterhin von innen nach außen und von außen nach innen, während er versucht zu entscheiden, ob er alle bevorstehenden Zinserhöhungen, die weiche Landung oder die Rezession, die Inflation oder die Stagflation, China, die Ukraine, die US-Sommerfahrsaison, die Lieferketten und so weiter eingepreist hat."In Phasen wie diesen würden Anleger oftmals irrational handeln. In diesem Fall werde alles, was mit Tech zu tun habe, über einen Kamm geschert und abverkauft. Mit Sicherheit werden einige Firmen von der Bildfläche verschwinden, andere aber gestärkt aus der Krise hervorgehen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.05.2022)(mit Material von dpa-AFX)