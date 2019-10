NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 13,22 -5,61% (23.10.2019, 17:40)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.

(23.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse der Analystin Laura Martin von Needham & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt die Analystin Laura Martin von Needham & Co nunmehr die Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) zu halten.Snap Inc. habe mit dem Q3-Ergebnis die Erwartungen übertroffen. Auf Basis der EBITDA-Planungen für Q4 gehen die Analysten von Needham & Co nun davon aus, dass Snap in Q1/20 auf der Free Cash flow-Ebene den Break even erreichen werde.Das Unternehmen habe sein Versprechen erfüllt, die Kosten zu reduzieren und die Margen zu erhöhen. Die Wandelanleihe vom August habe dazu beigetragen die Bilanz zu stärken. Angesichts einer wachsenden Anzahl von Werbepartnern habe Snap es geschafft die Umsatztrends zu stärken, so die Analystin Laura Martin.In ihrer Snap-Aktienanalyse stufen die Analysten von Needham & Co den Titel von "underperform" auf "hold" hoch.Börsenplätze Snap-Aktie:Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:12,00 Euro -5,85% (23.10.2019, 17:21)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:11,91 Euro -5,37% (23.10.2019, 17.29)