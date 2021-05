Börsenplätze Snap-Aktie:



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (21.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Snapchat habe am Donnerstag die zweite Version seiner "Spectacles"-Brille vorgestellt. Diesmal mit Augmented-Reality-Funktionen, mit der sich digitale Inhalte ins Blickfeld einblenden lassen würden. Vorerst sei die Brille allerdings nur für ausgewählte Nutzer verfügbar.Die "Spectacles"-Brille sei aktuell v.a. dafür gedacht, dass Snapchat-Nutzer bis zu zehn Sekunden lange Videos mit coolen digitalen Effekten erstellen könnten. Das lasse also ein breites Feld für andere Anwendungsszenarien.Nach Anfängen in Spaß-Funktionen und digitaler Kunst werde AR immer mehr auch für geschäftliche Anwendungen eingesetzt, habe Mitgründer und Chef Evan Spiegel der dpa gesagt. Bei dem Online-Event am Donnerstag sei u.a. verbesserte Funktionen zum Anprobieren von Modeartikeln wie Taschen, Sonnenbrillen und Anziehsachen sowie Kosmetik in der App vorgestellt.Mit seinen rund 500 Mio. monatlich Nutzern wolle Snap eine zentrale Schnittstelle zwischen der realen Welt und virtuellen Inhalten sein. Hier komme auch die Software Lens Studio zum Einsatz, die Künstlern und Programmierern helfe, AR-Inhalte zu entwickeln.Die größte Herausforderung bei der Entwicklung der AR-Brillen sei derzeit, die richtige Balance zwischen einem möglichst großen Blickfeld für die digitalen Inhalte und dem Stromverbrauch sowie der Größe der dafür erforderlichen Bauteile zu finden, habe Spiegel gesagt. Aktuell reiche eine Batterieladung für rund 30 Minuten.Sicherlich sei die neue "Spectacles"-Brille ein Fortschritt gegenüber den klobigen Brillen und geringen Funktionen der Vergangenheit. Aber selbst für Early-Adopter wirke die "Spectacles"-Brille überflüssig - das scheine auch Snap zu erkennen und biete sie nicht zum Verkauf an. Das Debakel rund um die erste Version der "Spectacles" wolle man wohl verhindern. Nur 0,08% aller Snapchat-Nutzer hätten damals bei der Video-Sonnenbrille zugegriffen und nur die Hälfte nutze sie auch noch einen Monat nach dem Kauf.Auf die kurzfristige Entwicklung der operativen Geschäfte oder der Snap-Aktie dürften die "Spectacles"-Brillen damit keine Auswirkungen haben. Hier zähle vielmehr die schneller und kräftiger als erwartet ausfallende Erholung am Online-Werbemarkt. Anleger sollten der aktuell konsolidierenden Snap-Aktie treu bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link