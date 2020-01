ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (23.01.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Snap-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) charttechnisch unter die Lupe.Vor allem dank des Bruchs des seit der Emission im März 2017 bestehenden Baissetrends (akt. bei 10,73 USD) habe bei der Snap-Aktie im letzten Jahr ein Gezeitenwandel stattgefunden. Nach besagtem Trendbruch sei es jüngst zu einem erneuten Einstiegssignal gekommen. Als solches würden die Analysten die "bullishe" Auflösung der Schiebezone der letzten Monate interpretieren. Damit scheine der Kursanstieg des Jahres 2019 verdaut zu sein und der Titel könnte nun wieder Fahrt nach Norden aufnehmen. In die gleiche Kerbe würden das neue MACD-Kaufsignal sowie die hohe Relative Stärke schlagen, welche das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite reduziere. Aus der Höhe der o. g. Tradingrange ergebe sich nun ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von knapp 5,50 USD. Auf dem Weg zum Ausschöpfen des Kursziels von rund 23,50 USD definiere das Hoch vom Februar 2018 bei 21,22 USD ein wichtiges Etappenziel, zumal in diesem Bereich noch eine offene Kurslücke vom Juni 2016 bestehe (obere Gapkante bei 21,00 USD). Als engmaschiger Stop-Loss auf der Unterseite seien die Ausbruchsmarken bei rund 18 USD prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.01.2020)