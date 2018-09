NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (25.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Snapchat plane zusammen mit Amazon.com ein neues Shopping-Feature. Nutzer von Snapchat könnten mit dem neuen Feature ihre Kamera auf ein Produkt oder einen Barcode richten. Über einen Bildabgleich werde dann geprüft, ob das Produkt aus der echten Welt auch auf Amazon.com verfügbar sei. Falls es die Ware bei Amazon.com gebe, werde dem Snapchat-Nutzer ein Link zur Shopping-Seite des E-Commerce-Giganten angezeigt.Angesichts der positiven Nachrichten habe die Snap-Aktie am Montag deutlich zugelegt. Ein Zugewinn, den sie allerdings nicht habe verteidigen können. Tatsächlich sollten Anleger ihre Euphorie über die positive Entwicklung bremsen, denn auch andere Firmen wie Amazon.com, eBay oder Pinterest würden eine von Snapchat unabhängige Bildsuche für Produkte anbieten.Trotz der positiven Entwicklung halte "Der Aktionär" weiterhin Abstand zur Snap-Aktie. Bis sich in der Bilanz erste Ergebnisse einer stärkeren Monetarisierung der Plattform finden würden, gehöre der Titel auf die Watchlist, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2018)Börsenplätze Snap-Aktie:Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:7,79 Euro +2,91% (25.09.2018, 10:58)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:7,87 Euro +3,28% (25.09.2018, 11:18)