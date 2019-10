NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 14,00 -3,98% (22.10.2019, 22:02)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (23.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe im laufenden Jahr bereits ordentlich Gas gegeben. Jetzt gehe der Social-Media-Aktie langsam die Puste aus, auch wenn Snap im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten bei allen wichtigen Kennzahlen übertroffen habe.Die Snap-Aktie habe seit Jahresanfang über 150% zugelegt. Die Prognose habe die hohen Erwartungen der Aktionäre aber nicht stützen können. Zuletzt habe es zwar einige positiv gestimmte Analysten gegeben, die insbesondere aufgrund Video-Werbung langfristig steigende Umsätze erwarten würden. Kurzfristig werde aber die Kursentwicklung wohl von der konservativen Prognose bestimmt.Aufgrund des langfristigen Wachstumspotenzials könnten die Anleger vorerst dabei bleiben. Der Stopp sollte bei 11,90 Euro platziert werden, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2019)Börsenplätze Snap-Aktie:Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:12,614 Euro -1,04% (23.10.2019, 10:58)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:13,022 Euro +3,43% (23.10.2019, 11:22)