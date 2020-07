Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:

19,91 EUR -7,91% (22.07.2020, 16:40)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

23,0463 USD -6,85% (22.07.2020, 16:41)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (22.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Das sei zu viel des Guten gewesen: Seit Mitte März habe das Papier des Social-Media-Plattform Snapchat in der Spitze um mehr als 200 Prozent zulegen können. Auf die Quartalszahlen, die gestern nach Börsenschluss vorgelegt worden seien, folge heute die große Ernüchterung: Das Wachstum der Nutzerzahlen liege hinter den Prognosen, der Verlust nehme zu.Im Zuge des Lockdowns habe der Mutterkonzern der Social-Media-Plattform Snapchat als der Profiteur schlechthin gegolten. Jedoch habe Snap mit den Q2-Zahlen nicht überzeugen können: Zwar sei die Zahl der täglich aktiven Nutzer (DAU) um 17 Prozent auf 238 Millionen geklettert, jedoch habe der Konzern zuvor bis zu 239 Millionen prognostiziert. Gleichzeitig habe sich der Verlust, trotz gestiegener Umsätze, um 28 Prozent auf mehr als 325 Mio. Dollar ausgeweitet.Auch wenn das Unternehmen die Erwartungen bei den Nutzerzahlen verfehlt habe und der Verlust weiter zugelegt habe, habe das Umsatzwachstum überzeugen können: Unter dem Strich habe ein Anstieg von 17 Prozent auf 454 Mio. Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestanden.Mit dem starken Kursverfall am heutigen Handelstag sei die Aktie unter den seit März etablierten Aufwärtstrend gefallen. Sollte die Unterstützung bei 22,70 Dollar keine Trendwende einläuten, drohe ein Test der 50-Tage-Linie bei 21,29 Dollar. Darunter fungiere die Horizontale bei 18,30 Dollar als weitere Auffangmarke. Für einen weiteren Aufwärtstrend müsste der Titel zunächst die 25-Dollar-Marke und anschließend das 52-Wochen-Hoch bei 26,76 Dollar nachhaltig überwinden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:19,586 EUR -8,94% (22.07.2020, 16:50)