Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

29,305 EUR +21,88% (21.10.2020, 09:10)



Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:

24,225 EUR (20.10.2020)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

28,45 USD -0,73% (20.10.2020)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (21.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Das Wachstum bei der Foto-App Snapchat im vergangenen Quartal habe die Anleger begeistert. Die Aktie der Mutterfirma Snap sei im nachbörslichen Handel am Dienstag zeitweise um rund ein Fünftel hoch gesprungen. Snap habe im dritten Quartal den Umsatz im Jahresvergleich um 52 Prozent auf 679 Millionen Dollar gesteigert. Das habe die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen - und könne ein Signal für ein starkes Werbegeschäft auch in der Corona-Krise sein. Eine Sorge am Markt sei, dass von der Pandemie betroffene Unternehmen ihre Werbung zurückfahren würden und damit das Geschäft der Internet-Plattformen absacke.Die Zahl der täglich aktiven Snapchat-Nutzer sei binnen drei Monaten von 238 auf 249 Millionen gestiegen. Unterm Strich habe Snap unterdessen weiterhin rote Zahlen von knapp 200 Millionen Dollar verbucht - nach einem Verlust von gut 227 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.Snapchat sei ursprünglich vor allem mit von allein verschwindenden Bildern bekannt geworden, versuche inzwischen aber auch verstärkt, sich als Plattform für Medieninhalte zu etablieren."Unsere Fokussierung auf die Wertschöpfung für unsere Community und Werbepartner hat entscheidend zu dem starken Ergebnis in dieser herausfordernden Zeit beigetragen. Wir freuen uns über das Wachstum unseres Geschäfts im dritten Quartal, während wir weiter daran arbeiten langfristig in unsere Zukunft zu investieren", habe Evan Spiegel, Vorstandsvorsitzender von Snap kommentiert. "Die Annahme von Augmented Reality erfolgt schneller als bisher erwartet. Und wir agieren als starkes Team, um die vielen vor uns liegenden Chancen zu nutzen."Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 21.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Snap-Aktie: