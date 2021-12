Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

40,30 EUR -1,99% (16.12.2021, 16:14)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

45,875 USD -1,15% (16.12.2021, 16:43)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Deutschland Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Ticker-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.(16.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Über den Börsengang von Reddit werde seit Längerem spekuliert. Nun habe das Unternehmen, das im Frühjahr durch WallStreetBets weltweite Bekanntheit erlangt habe, bei der US-Börsenaufsicht entsprechende Unterlagen eingereicht. Die Social-Media-Plattform könnte beim IPO mit einem zweistelligen Milliardenbetrag bewertet werden.Bislang lägen noch keine Details zum geplanten Börsengang vor, da der Antrag des Unternehmens vertraulich sei. Reuters habe jedoch bereits im September berichtet, dass Reddit eine Bewertung von mehr als 15 Mrd. USD anstreben werde. Damit würde die Social-Media-Plattform um 50% höher bewertet als bei der letzten Finanzierungsrunde im August, bei der sie 410 Mio. USD von Fidelity eingesammelt habe.Im Rahmen der Kapitalspritze habe Reddit auch Geschäftszahlen veröffentlicht. Demnach seien die Werbeeinnahmen des Unternehmens im zweiten Quartal um 192% gestiegen und hätten damit erstmals die 100-Mio.-USD-Marke durchbrochen.Die Zahl der Nutzer habe laut dem US-Unternehmen im August bei 52 Mio. gelegen. Die aktiven Subreddits hätten sie auf über 100.000 taxiert. Zu den bekanntesten zähle dabei WallStreetBets mit 11 Mio. Nutzern.Bislang stünden wichtige Informationen zum geplanten IPO von Reddit noch aus, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Snap-Aktie: