Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

54,00 EUR -5,48% (25.02.2021, 18:00)



XETRA-Aktienkurs Snap-Aktie:

55,25 EUR -4,82% (25.02.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

66,93 USD -3,66% (25.02.2021, 17:46)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Deutschland Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Ticker-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (25.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Die Snap-Aktie steige und steige und steige. Seit der "Aktionär"-Empfehlung habe sich der Kurs mehr als vervierfacht. Diese Woche habe Snap noch einen drauf gelegt und ein besonders Kunststück vollbracht. Könne sich die Aktie auch weiterhin der Marktrotation entziehen oder drohe ihr bald dasselbe Schicksal?Die Foto-App Snapchat bleibe erstaunlich widerstandsfähig. Die Aktie trotze weiterhin der Sektor-Rotation. Viele Corona-Profiteuren würden aktuell ordentlich Federn verlieren, da die Anleger ihre Gewinne vom Tisch nehmen würden. Die freien Mittel würden überwiegend in Old-Economy-Titel fließen.Am Dienstag sei die Snap-Aktie zunächst ebenfalls von der Umschichtung betroffen gewesen. Der Kurs habe zur Markteröffnung fast acht Prozent verloren. Im Handelsverlauf habe die Aktie eine 180-Grad-Wende hingelegt und vom Tief bis zum Handelsschluss 21 Prozent gewonnen. Das hohe Handelsvolumen deute darauf hin, dass Anleger nur auf eine solche Kaufchance gewartet hätten.Die Aktie habe mühelos den Widerstand bei 67,40 Dollar überwunden und ein kurzfristiges technisches Kaufsignal ausgelöst. Im Anschluss habe Snap am Mittwoch ein neues Allzeithoch bei 73,50 Dollar aufgestellt.Die Snap-Aktie stellt einen Rekord nach dem nächsten auf. Nach der Empfehlung im April hat sich die Aktie mehr als vervierfacht."Der Aktionär" erhöht sein Kursziel auf 100,00 Euro. Der Stopp werde auf 45 Euro unter den GD50 nachgezogen. Investierte Anleger sollten 30 Prozent ihrer Gewinne realisieren, so Tim Temp. (Analyse vom 25.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Snap-Aktie: