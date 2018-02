NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

19,99 USD +2,20% (15.02.2018, 16:26)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (15.02.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktie so teuer wie seit rund acht Monaten nicht mehr - AktienanalyseNach Vorlage der Quartalszahlen kam es bei Snap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) zu einem deutlichen Kurssprung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Snap-Aktie sei um fast 50 Prozent auf 20,75 Dollar hochgeschossen. Damit hätten die Anteilscheine wieder so viel wie zuletzt Anfang Juni 2017 gekostet. Die Macher der Foto-App Snapchat hätten nach mehreren schwachen Quartalen die Erwartungen der Börse übertroffen. Der Umsatz sei im Quartal per Ende Dezember um 72 Prozent auf 285,7 Mio. Dollar gestiegen. Analysten hätten mit lediglich etwas über 250 Mio. Dollar gerechnet. Die Nutzerzahl sei um fünf Prozent auf 187 Mio. gestiegen.Was den Snap-Kennern vor allem Mut gemacht habe: Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer sei um 31 Prozent auf 1,53 Dollar gewachsen. Die neue Snap-Auktionsplattform für Anzeigenplätze entwickle sich bereits in ihrer Frühphase vorteilhafter als von ihm erwartet, habe J.P. Morgan Analyst Douglas Anmuth gelobt, der seine Verkaufsempfehlung für die Aktie aufgegeben habe. Die Resultate für das abgelaufene Quartal hätten die Skalierungsmöglichkeiten des Geschäftsmodells gezeigt. Allerdings stecke Snap weiterhin tief in den roten Zahlen. Allein im vergangenen Quartal habe sich unter dem Strich ein Verlust von rund 350 Mio. Dollar getürmt. Das sei mehr als doppelt so gewesen viel wie vor einem Jahr. Klar: Analysten hätten noch mehr Verlust erwartet.Aber dennoch mute der Kurssprung als Reaktion auf das Zahlenwerk etwas übertrieben an. Denn Snap kämpfe weiterhin mit starker Konkurrenz in Form der Facebook-App Instagram, die ähnliche Funktionen wie Snapchat eingeführt habe und mehr Nutzer habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Snap-Aktie:Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:16,05 EUR +6,57% (15.02.2018, 16:25)