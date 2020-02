Börsenplätze Snap-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

15,79 Euro -7,97% (05.02.2020, 11:05)



Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:

15,75 Euro 0,00% (05.02.2020, 10:46)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

18,98 USD +3,01% (04.02.2020)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (05.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Für die Snap-Aktionäre habe es gestern wenig Grund zur Freude gegeben. Die Aktie sei nachbörslich stark abverkauft worden, nachdem das Unternehmen bei seinen Umsatzzahlen unter den Erwartungen der Analysten geblieben sei. Beim Gewinn und Nutzerwachstum habe das Unternehmen die Analystenerwartungen jedoch übertreffen können.Insgesamt habe Snap im Q4 2019 einen Gewinn je Aktie von 0,03 Dollar erzielen können. Analysten hätten lediglich mit einem Ergebnis von 0,01 Dollar pro Papier gerechnet.Der Umsatz sei auf 560,88 Millionen Dollar gestiegen (Zuwachs um circa 44 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2018). Hier hätten die Analysten jedoch mit mehr gerechnet (562,27 Millionen Dollar).Die täglich aktiven Nutzer (DAUs) seien auf 218 Millionen geklettert (Zuwachsrate von 17 Prozent), die Analysten seien lediglich von 215 Millionen Nutzern ausgegangen.Das Unternehmen habe für Q1 2020 einen Umsatz von 450 bis 470 Millionen Dollar (Schätzung: 463,65 Millionen Dollar) und ein bereinigtes EBITDA von 70 bis 90 Millionen Dollar (60,18 Millionen Dollar) in Aussicht gestellt.Für die Snap-Aktie sei es nachbörslich um über zehn Prozent nach unten gegangen. "Der Aktionär" bewerte die neuesten Quartalszahlen von Snap positiv. Trotz der starken Konkurrenz im Social-Networking-Umfeld (Facebook, Instagram, Pintertest und andere) habe das Unternehmen ein Nutzerwachstum im zweistelligen Prozentbereich erreicht. Die Snap-Aktie habe seit ihrem Tief im Januar 2019 bereits über 230 Prozent zugelegt - der Kursrutsch stelle somit eine gesunde Korrektur dar.Investierte Anleger bleiben mit einem Stopp bei 12,00 Euro dabei, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link