ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.



(22.01.2018/ac/a/n)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Lloyd Walmsley von Deutsche Bank:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt der Analyst Lloyd Walmsley von Deutsche Bank die Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) nur noch zu halten.Die Markterwartungen zum Umsatz von Snap Inc. im vierten Quartal und 2018 seien allzu optimistisch, so die Einschätzung der Analysten von Deutsche Bank. Rückmeldungen von Seiten der Werbe-Community würden die Herausforderung verdeutlichen die Ausgaben zu erhöhenDie Nutzer-Untersuchung für den Monat Dezember würden ein starkes Engagement zeigen. Snap könne sich damit Zeit erkaufen. Auch werde damit der strategische Wert des Unternehmens deutlich. Analyst Lloyd Walmsley hofft bald konkrete Anzeichen für ein Anziehen der Werbeausgaben zu erkennen als Voraussetzung für eine konstruktivere Anlageempfehlung.In ihrer Snap-Aktienanalyse stufen die Analysten von Deutsche Bank den Titel unverändert mit "hold" ein, erhöhen aber das Kursziel von 11,00 auf 13,00 USD.Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:11,28 Euro -1,57% (22.01.2018, 16:59)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:11,28 Euro -1,83% (22.01.2018, 16:56)NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:USD 13,89 -1,07% (22.01.2018, 17:25)