Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (07.08.2017/ac/a/n)

Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse der "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Seit dem 2. März 2017 sei Snap Inc., die Muttergesellschaft der beliebten Foto-App Snapchat, an der Börse. Die Aktie sei damals mit einem Ausgabepreis von 17 US-Dollar gestartet und innerhalb kürzester Zeit auf den fast doppelten Wert angestiegen. Auf die Euphorie sei jedoch schnell Ernüchterung gefolgt: Die Einführung neuer Werbetechnologien sei nur schleppend angelaufen und Nutzerzahlen hätten stagniert, mit der Folge, dass für die Aktie eine kontinuierliche Talfahrt begonnen habe.Alles in allem sehe es bei Snap Inc. derzeit nicht gerade rosig aus. Lohne sich der Kauf der Aktie dennoch? Analysten würden dazu tendieren, dies zu verneinen. Brian Nowak, von Morgan Stanley habe demnach in einem Brief an Kunden zugegeben, dass sich die Bank mit ihrer ursprünglichen Einschätzung von einem Kursziel von 28 US-Dollar geirrt habe. Das neue Kursziel des Morgan-Stanley-Analysten sei nun nur noch 16 Dollar. Eine drastische Herabsetzung, aber eine vermutlich weitaus realistischere Bewertung. Das KGV des Wertpapieres habe zuletzt bei -4,66 gestanden, die relative Performance in den letzten vier Wochen bei -27,48%. Als Fazit bleibe: Auch wenn die Snap-Aktie noch nicht ganz abgeschrieben werden sollte, sei von einem derzeitigen Kauf dennoch abzuraten. (Ausgabe 31 vom 06.08.2017)Börsenplätze Snap-Aktie:11,365 Euro +0,04% (07.08.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:11,391 Euro -0,92% (07.08.2017, 17:38)NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:USD 13,45 -0,52% (07.08.2017, 17:38)