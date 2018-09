NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 9,80 -3,07% (07.09.2018, 22:02)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (07.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Habe es sich ausgeknipst für den Foto-App-Anbieter Snap? Die Snapchat-Nutzerzahlen seien im zweiten Quartal erstmals rückläufig gewesen. Auch die Kamera-Sonnenbrille sei ein Flop gewesen. Am Mittwoch sei der Brillen-Nachfolger präsentiert worden, aber die Snap-Aktie falle trotzdem auf ein neues Rekordtief.Wachstums-Probleme und eine teurere Brille mit alter Technik - das trübe die Stimmung bei den Anlegern. Die Snap-Aktie setze den Abwärtstrend seit Februar fort. Das alte Tief bei 10,55 USD vom Mai habe diese Woche dran glauben müssen. Am Mittwoch habe die Sanp-Aktie erstmals einstellig notiert."Der Aktionär" rate Anlegern die Finger von der Snap-Aktie zu lassen. Zunächst müsse das US-Unternehmen mit den nächsten Zahlen im November zeigen, dass die Lücke zum Konkurrenten wieder kleiner werde, so Jonas Lerch von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2018)Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:8,41 Euro -1,18% (07.09.2018, 13:28)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:8,41 Euro 0,00% (07.09.2018, 13:27)