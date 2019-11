Anhand von vier Charakteristiken könnten vielversprechende Unternehmen erkannt werden:



Leader und Konsolidierer: Unternehmen, die in einem fragmentierten Markt mit hohen Eintrittsbarrieren führend seien und gegenüber ihren Konkurrenten einen klaren Wettbewerbsvorteil aufweisen würden. Sie würden organisch wachsen oder Akquisitionen nutzen, um ihre Entwicklung zu sichern und ihre operative Marge zu verbessern.



Disruptives Geschäftsmodell: Unternehmen, die innovative Produkte, Technologien und Dienstleistungen anbieten würden und dank ihrem innovativen Geschäftsmodell in der Lage seien, neue Märkte und Segmente zu erschließen und zu erschaffen.



"The winner takes it all": Unternehmen, die von neuen Technologien oder Regulierungen profitieren und mit hochdifferenzierten Geschäftsmodellen ihre Branchen neu aufmischen würden.



Wachstumserholung: Unternehmen, die sich nach einem Management- oder Strategiewechsel in einer Turnaround-Phase befänden und durch Optimierung ihres Geschäftsportfolios ihre Ertragskraft steigern würden.



Natürlich würden Large Caps laut de Gavoty nach wie vor in jedes Portfolio gehören, nicht zuletzt aus Gründen des Risikomanagements. "Small Caps bieten jedoch die besseren langfristigen Renditechancen und sollten Bestandteil jeder Wachstumsstrategie sein", schließe die Expertin. (14.11.2019/ac/a/m)







Köln (www.aktiencheck.de) - Marktstress und die erhöhte Risikoaversion der Investoren vor dem Hintergrund des schwachen Wirtschaftswachstums führten in jüngster Vergangenheit dazu, dass Small Caps der Wertentwicklung von Large Caps hinterherhinkten, dennoch bergen sie laut Isabelle de Gavoty, Head des Framlington Equities Small Cap Teams bei AXA Investment Managers, Aufholpotenzial."Ihre langfristige Leistungskraft ist ungebrochen. Nach wie vor sind Small Caps ein ausgezeichneter Portfoliobaustein für eine langfristige Wachstumsstrategie mit einer attraktiven Outperformance", sei die Expertin überzeugt. Ein maßgeblicher Faktor für ihren Erfolg: Sie seien klein und agil genug, um rasch auf globale Veränderungen zu reagieren. "Viele Disruptoren und Kreatoren neuer Technologien sind typischerweise Start-ups oder kleinkapitalisierte Unternehmen - und damit potenzielle Wachstumstreiber von morgen", sage de Gavoty.So hätten viele kleinere Unternehmen seit dem Ende der Finanzkrise ihren Umsatz und ihren Ertrag trotz schleppender volkswirtschaftlicher Wachstumsraten jedes Jahr deutlich steigern können. "Sie stehen an vorderster Front des transformativen Wachstums und besetzen erfolgreich Nischen in der Wertschöpfungskette. Sie gewinnen Marktanteile von den traditionellen, größeren Playern oder verdrängen sie sogar", sage de Gavoty. Zudem hätten Small Caps eher von Fusionen und Übernahmen als größere Unternehmen profitiert: 90 Prozent der M&A-Transaktionen zwischen 2010 und 2019 hätten auch Small und Mid Caps umfasst, was die Renditen der Anlageklasse maßgeblich unterstützt habe.