Frankfurt-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:

31,10 EUR -0,32% (17.07.2019, 15:38)



Tradegate-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:

30,60 EUR -0,33% (17.07.2019, 15:55)



NYSE-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:

34,20 USD -0,58% (17.07.2019, 16:03)



ISIN Slack Technologies-Aktie:

US83088V1026



WKN Slack Technologies-Aktie:

A2PGZL



Ticker-Symbol Slack Technologies-Aktie:

8S0



NYSE Ticker-Symbol Slack Technologies-Aktie:

WORK



Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (17.07.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Slack Technologies-Aktienanalyse von Analyst Walter Pritchard von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse rechnet Walter Pritchard, Analyst bei der Citigroup, in Bezug auf Aktien des Bürokommunikationsdienstes Slack Technologies Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) im Rahmen einer Ersteinschätzung mit einer neutralen Kursentwicklung.Sowohl Microsoft als auch Alphabet würden die Kategorien Produktivitäts- und Zusammenarbeitssoftware als strategisch besonders wichtig erachten und in diesen Bereich investieren.Daher müsse sich Slack Technologies Inc. erheblichem Druck erwehren, so die Citigroup-Analysten.Analyst Walter Pritchard veranschlagt ein Kursziel von 39,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Slack Technologies-Aktie: