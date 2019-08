Tradegate-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:

28,60 EUR +2,88% (22.08.2019, 15:44)



NYSE-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:

31,58 USD +2,60% (22.08.2019, 15:49)



ISIN Slack Technologies-Aktie:

US83088V1026



WKN Slack Technologies-Aktie:

A2PGZL



Ticker-Symbol Slack Technologies-Aktie:

8S0



NYSE Ticker-Symbol Slack Technologies-Aktie:

WORK



Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (22.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Connecticut (www.aktiencheck.de) - Slack Technologies-Aktienanalyse von Analyst Rohit Kulkarni von MKM Partners:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Rohit Kulkarni, Analyst beim Investmenthaus MKM Partners, die Aktien des Bürokommunikationsdienstes Slack Technologies Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) im Rahmen einer Ersteinschätzung zum Kauf.Die Evolution bei Slack Technologies Inc. in Richtung eines Zentralspeichers für Informationen den Workflow von Unternehmen betreffend beurteilen die Analysten von MKM Partners positiv.Microsoft dürfte in den kommenden Jahren ein Hauptkonkurrent sein. Im Bereich Enterprise Collaboration Software sei ein Szenario, in dem der Gewinner den größten Teil des Kuchens abbekomme, wenig wahrscheinlich, so die Einschätzung des Analysten Rohit Kulkarni. Die Guidance des Unternehmens und die Erwartungen des Marktes seien ziemlich konservativ.In ihrer Slack Technologies-Aktienanalyse nehmen die Analysten von MKM Partners die Coverage des Titels mit einem Votum "buy"und einem Kursziel von 40,00 USD auf.