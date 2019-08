Tradegate-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:

Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (23.08.2019/ac/a/n)



Little Rock (www.aktiencheck.de) - Slack Technologies-Aktienanalyse des Analysten Ryan MacWilliams von Stephens Inc.:Laut einer Aktienanalyse rät Ryan MacWilliams, Analyst von Stephens Inc., in Bezug auf die Aktien des Bürokommunikationsdienstes Slack Technologies Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) zu einer Übergewichtung.Eine globale Expansion sollte Slack Technologies Inc. ein langfristiges Wachstum ermöglichen, so die Einschätzung der Analysten von Stephens.Analyst Ryan MacWilliams setzt ein Kursziel von 43,00 USD.In ihrer Slack Technologies-Aktienanalyse stufen die Analysten von Stephens Inc. den Titel in einer Neueinschätzung mit "overweight" ein.Börsenplätze Slack Technologies-Aktie:Berlin-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:27,60 EUR +1,10% (23.08.2019, 14:05)