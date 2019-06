Slack sei zweifellos ein wachstumsstarkes Unternehmen mit einem charismatischen Unternehmer an der Spitze. Abnehmende Wachstumsraten seien allerdings ein Zeichen dafür, dass der Wettbewerb in der Branche zunehme. Darüber hinaus habe man die Gefahr enorm hoher Volatilität beim Börsenstart. Sicherlich ein Nervenkitzel für Trader und risikoaffine Anleger. Konservative Anleger sollten aber erstmal abwarten und sich das Spektakel von der Seitenlinie anschauen, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2019)



Kurzprofil Slack:



Slack Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: nicht bekannt, NYSE Ticker-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (19.06.2019/ac/a/n)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Slack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bürokommunikationsdienstes Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: nicht bekannt, NYSE Ticker-Symbol: WORK) unter die Lupe.Nach Uber, Lyft und Beyond Meat stehe mit Slack heute das nächste Mega-IPO an. Zwischen 16 und 17 Mrd. USD sollten durch den Börsengang eingenommen werden. Der Bürodienstleister gehe denselben Weg wie Spotify und traue sich den riskanten Weg eines Direct Listings zu. Sollten Anleger hier zugreifen?Alle die Lust auf den Nervenkitzel IPO hätten, sollten bedenken, dass Slack heute durch ein sog. Direct Listing (DPO) an die Börse komme. Damit spare sich das Unternehmen einen Großteil der Bankgebühren. Es gebe aber auch Nachteile: Die "Lockup-Periode" entfalle. Die Volatilität könne daher deutlich höher sein, da Banken nicht kursstabilisierend eingreifen würden.