Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (20.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Slack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bürokommunikationsdienstes Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) unter die Lupe.Zu Beginn der Corona-Krise sei alles ganz schnell gegangen: Wer habe gekonnt, habe als Arbeitgeber seine Mitarbeiter nach Hause geschickt. Homeoffice - vorher vielerorts nur in Ausnahmefällen üblich - sei zum Alltag für Millionen gworden. Einer der Top-Profiteure des neuen Trends: Slack.Für Unternehmen wie Slack könnte Corona also das Tor zu einer neuen Welt sein. Instant-Messaning-Dienste hätten derzeit Hochkonjunktur und dürften weiterhin stark gefragt sein, denn der Kontakt zu den Kollegen dürfe im Homeoffice keinesfalls abreißen. E-Mails würden aber von einigen schlichtweg übersehen, Telefonate seien viel zu zeitaufwändig.Slack habe in der Krise laut CEO Steward Butterfield in der Krise ein Nutzerplus von 25% auf 12,5 Mio. verzeichnet. Der Umsatz werde den Analysten zufolge im ersten Quartal (Zahlen kämen am 4. Juni) einen Sprung von 40% auf 192 Mio. USD machen.Die Arbeitswelt ändere sich gerade rasant, auch dank Slack. Die Aktie sei mit einem KUV von 17 gewiss kein Schnäppchen, trotzdem dürfte das positive Momentum noch anhalten. Die Slack-Aktie sei für mutige Anleger interessant, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link