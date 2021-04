NASDAQ-Aktienkurs Skyworks Solutions-Aktie:

191,13 USD +4,20% (23.04.2021, 17:06)



ISIN Skyworks Solutions-Aktie:

US83088M1027



WKN Skyworks Solutions-Aktie:

857760



Ticker-Symbol Skyworks Solutions-Aktie:

AWM



NASDAQ-Symbol Skyworks Solutions-Aktie:

SWKS



Kurzprofil Skyworks Solutions Inc.:



Skyworks Solutions Inc. (ISIN: US83088M1027, WKN: 857760, Ticker-Symbol: AWM, NASDAQ-Symbol: SWKS) ist ein amerikanisches Halbleiterunternehmen mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien. Das Unternehmen stellt Halbleiter für den Einsatz in Hochfrequenz- und Mobilkommunikationssystemen her. Zu den Produkten gehören Leistungsverstärker, Front-End-Module und HF-Produkte für Mobilteile und Geräte für die drahtlose Infrastruktur. (23.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Skyworks Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Skyworks Solutions (ISIN: US83088M1027, WKN: 857760, Ticker-Symbol: AWM, NASDAQ-Symbol: SWKS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Skyworks Solutions-Aktie bewege sich nach oben. Man habe das Infrastruktur- und Automobilgeschäft von Silicon Labs für 2,75 Mrd. USD gekauft, um den Einstieg in die Elektromobilität und die 5G-Technologie schneller voranzutreiben. Die Aktie nähere sich wieder den alten Hochs. Kommt es bei der Skyworks Solutions-Aktie zu einem Ausbruch aus dem aufsteigenden Dreieck, dann könnte sich eine Long-Spekulation mal lohnen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Skyworks Solutions-Aktie:XETRA-Aktienkurs Skyworks Solutions-Aktie:158,62 EUR +3,90% (23.04.2021, 17:02)