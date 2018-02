Xetra-Aktienkurs Sixt-Vorzugsaktie:

59,10 EUR +0,17% (26.02.2018, 16:00)



Tradegate-Aktienkurs Sixt-Vorzugsaktie:

59,10 EUR +0,17% (26.02.2018, 16:07)



ISIN Sixt-Vorzugsaktie:

DE0007231334



WKN Sixt-Vorzugsaktie:

723133



Ticker-Symbol Sixt-Vorzugsaktie:

SIX3



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis unseres Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (26.02.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Laut den Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" bleibt die Vorzugsaktie von Sixt (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) eine der attraktivsten Investitionen im Nebenwertesegment.Wie von den Expoerten erwartet, habe der Mobilitätsdienstleister seinen Wachstumsboom auch im vierten Quartal 2017 mit einem Gewinnplus von über 30% fortsetzen können. Auf Jahressicht hätten die Pullacher ihre ursprüngliche Prognose damit förmlich pulverisiert. Statt eines "stabilen bis leicht steigenden" Gewinns stehe nun ein EBIT-Zuwachs von über 30% auf 285 Mio. Euro zu Buche. Auch der operative Umsatz habe kräftig um rund 9% auf 2,31 Mrd. Euro zulegen können. Dadurch winke nun abermals eine großzügige Dividendenerhöhung, die Experten würden mit mindestens 1,90 Euro je Vorzugsaktie rechnen, entsprechend einer Rendite von über 3%.Auch für das laufende Jahr gebe sich Vorstand Erich Sixt "sehr optimistisch" und stelle weitere Steigerungen von Umsatz und Gewinn in Aussicht. Dazu solle insbesondere das stark wachsende und 2017 erstmals profitable US-Geschäft beitragen. Aber auch in Zukunftssegmenten wie dem Carsharing gebe sich das Management umtriebig und wolle nach dem Verkauf des DriveNow-Anteils an BWM nun die gesamte eigene Flotte zur Positionierung in diesem Segment nutzen.Obwohl die Sixt-Vorzugsaktie nahe dem Allzeithoch notiert, bleibt sie mit einem KGV von 13 eine der attraktivsten Investitionen im Nebenwertesegment, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 7 vom 24.02.2018)Börsenplätze Sixt-Vorzugsaktie: