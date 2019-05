Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (20.05.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Der Mobilitätsdienstleister lasse auch im angelaufenen Jahr nicht locker. Im ersten Quartal 2019 hätten die Pullacher ihren Umsatz gleich um 14,2% auf 620 Mio. Euro steigern können. Wachstumsmotor sei einmal mehr das starke Vermietgeschäft im Ausland gewesen, das ein Umsatzplus von 26% beigesteuert habe. Dass der Gewinn vor Steuern mit 47,1 Mio. Euro dennoch nur auf dem Vorjahresniveau (48,2 Mio.) verharrt habe, müsse aktuell nicht beunruhigen, denn dahinter stünden die enormen Wachstumsinvestitionen der Bayern in die Digitalisierung und Vernetzung des Geschäfts (App "Sixt ONE") sowie auch in die Auslandsexpansion. Hier habe Sixt jüngst etwa durch den Gewinn von Ausschreibungen für Stationen direkt an den umsatzträchtigen Flughäfen Orlando und San Francisco (jährliches Vermietvolumen 1,3 Mrd. Euro) einen Coup landen können.Angesichts der stimmigen Perspektiven halten die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" die Sixt-Aktie trotz der aktuellen Verschnaufpause beim Gewinn nach wie vor für sehr attraktiv. (Ausgabe 19 vom 18.05.2019)