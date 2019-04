Börsenplätze Sixt St.-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

96,80 EUR +1,15% (16.04.2019, 10:20)



Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

96,65 EUR +0,99% (16.04.2019, 10:35)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (16.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Der Konzern verschmelze die klassische Autovermietung mit dem modernen Carsharing- und dem Fahrdienst-Geschäft. Ende Februar habe Sixt mit der Smartphone-App "ONE" eine auf Digitalisierung und künstlicher Intelligenz aufgebaute Mobilitätsplattform gestartet. "Mit dem heutigen Tag kommen wir als Marktführer in Deutschland unserer Vision eines globalen Anbieters individueller Mobilität ein großes Stück näher", so Vorstandschef Erich Sixt.Durch diesen Schritt könne Sixt noch besser auf deren Bedürfnisse der potenziellen Kunden eingehen und gleichzeitig die Auslastung der Flotte verbessern - und die Profitabilität. Im laufenden Jahr solle der operative Konzernumsatz weiter merklich steigen. Beim Gewinn trete der Firmenlenker hingegen etwas auf die Bremse - und erwarte nur ein stabiles Ergebnis vor Steuern.Die Gründe seien nachvollziehbar: Ein höheres Marketingbudget, Anlaufverluste neuer Stationen für die Autovermietung und die Investitionen in die neue Mobilitätsplattform. Doch wer Sixt kenne, der wisse, dass er in der Regel bewusst konservativ plane.Der Geschäftsbericht für 2018 werde morgen präsentiert und eine Analystenkonferenz veranstaltet. Eine gute Plattform für Konzernlenker Sixt, der Aktie frische Impulse zu geben. Im Anschluss dürfte der Titel daher wieder in dreistellige Kursregionen vorstoßen.DER AKTIONÄR spekuliert im Real-Depot weiter mit Sixt-Aktie und Hebel-Zertifikat auf steigende Kurse. Der Turbo-Call im Depot notiert knapp 1.200 Prozent im Plus, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link