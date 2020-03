Xetra-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

76,65 EUR -2,73% (02.03.2020, 14:50)



Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

77,95 EUR -0,06% (02.03.2020, 15:03)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (02.03.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Laut den Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" bleibt die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ein Kauf.Fünf Jahre nach dem Börsengang von Sixt Leasing trenne sich der Pullacher Mobilitätsdienstleister nun vollständig von seiner Tochter und verkaufe die restlichen 41,9% seiner Anteile an die Hyundai Capital Bank Europe, einem Joint Venture der Santander Bank und Hyundai Capital. Der Kaufpreis liege mit 18 Euro je Aktie um 25% über dem letzten gehandelten Kurs, zusätzlich solle Sixt noch die 2019er Ausschüttung der Tochter in voraussichtlicher Höhe von 0,90 Euro je Aktie erhalten.Mit dem Verkauf schlage Sixt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen würden sich die Bayern vom seit längerem lahmenden Leasing-Geschäft trennen und zum anderen spüle der Verkauf einen schönen Erlös von gut 160 Mio. Euro in die Kasse, der zum Ausbau des Kerngeschäfts der Autovermietung (Stichwort: internationale Expansion) und der neuen, digitalen Mobilitätsdienste um die Plattform Sixt One eingesetzt werden solle. Zudem dürfe auf eine erneute Sonderausschüttung spekuliert werden.Trotz der Sorgen um die - temporären - Folgen des Coronavirus bleibt die Sixt-Aktie ein Kauf, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 8 vom 29.02.2020)Börsenplätze Sixt St.-Aktie: