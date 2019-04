Tradegate-Aktienkurs Sixt-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis unseres Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (01.04.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) unter die Lupe.Wie zu erwarten, habe der Mobilitätsdienstleister für das Jahr 2018 abermals neue Rekordwerte vermeldet. Getrieben vor allem vom starken Auslandsgeschäft habe der Umsatz um 12,6% auf 2,93 Mrd. Euro zugelegt und der Gewinn vor Steuern habe sich sogar um 86,1% auf 534,6 Mio. Euro erhöht. Darin enthalten sei zwar ein hoher Einmalgewinn aus dem Verkauf der DriveNow-Beteiligung, aber auch bereinigt darum sei das EBT um 17,2% auf 336,7 Mio. Euro gestiegen. Daran sollten auch die Aktionäre teilhaben, deren Dividende um 10% auf 2,17 Euro je Vorzugsaktie erhöht werde. Für etwas Enttäuschung an der Börse möge der Ausblick für 2019 gesorgt haben. Zwar peile der Vorstand erneut ein deutliches Umsatzwachstum an, das operative Ergebnis solle allerdings nur das Vorjahresniveau erreichen.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" halten dies jedoch für die - seit Jahren übliche - konservative Prognosepolitik und bleiben investiert. Das Kursziel laute 85,00 Euro. (Ausgabe 12 vom 30.03.2019)