Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

94,05 EUR +3,18% (14.01.2020, 13:52)



Xetra-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

94,00 EUR +3,30% (14.01.2020, 13:50)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (14.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Es sei wieder soweit: Die Sixt-Stammaktie attackiere erneut den horizontalen Widerstand knapp unter der 95-Euro-Marke. Die Impulse kämen von einer frischen Analystenstimme. Das Bankhaus Metzler habe das Papier mit "buy" und einem Kursziel von 115 Euro in die Bewertung aufgenommen. Gelinge der Ausbruch, wäre der Weg aus charttechnischer Sicht in Richtung dreistelliger Notierungen geebnet.Der Wandel zum digitalen Mobilitätsdienstleister sei bei Sixt in vollem Gange. Kurzfristig stehe die Charttechnik im Fokus. Mittelfristig gebe die operative Entwicklung die Richtung vor. Solle heißen: Gelinge der nachhaltige Anstieg über die 95-Euro-Marke, wäre eine dynamische Aufwärtsbewegung Richtung 100 Euro die wahrscheinliche Folge. Liefere Sixt die erwarteten Zahlen, könnte die Aktie wieder Kurs auf die Hochs aus dem Sommer 2018 nehmen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Sixt St.-Aktie: