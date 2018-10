Tradegate-Aktienkurs Sixt-Vorzugsaktie:

64,00 EUR -2,14% (22.10.2018)



ISIN Sixt-Vorzugsaktie:

DE0007231334



WKN Sixt-Vorzugsaktie:

723133



Ticker-Symbol Sixt-Vorzugsaktie:

SIX3



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis unseres Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (22.10.2018/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief"Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) unter die Lupe.Der Star unseres Musterdepots lässt einfach nicht locker, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Während andere Unternehmen unter der nachlassenden Konjunktur ächzen würden, erhöhe Sixt schon zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Prognose und erwarte nun ein "starkes" Wachstum, nachdem zuvor von einem "deutlichen" die Rede gewesen sei. Anlass dafür sei ein fulminantes drittes Quartal, in dem der Mobilitätsdienstleister abermals kräftig zweistellig habe wachsen können. Auf Neunmonatsbasis stehe nunmehr ein Erlösplus von 13,6% auf 1,975 Mrd. Euro und ein deutlich überproportionaler Gewinnzuwachs von 27,1% auf 285 Mio. Euro vor Steuern zu Buche. Einschließlich des Sonderertrags aus dem Verkauf der DriveNow-Beteiligung belaufe sich das EBT sogar auf 482 Mio. Euro, weshalb für 2018 eine üppige Sonderdividende in der Luft liege.Mit einem KGV von 12 bleiben die Sixt-Vorzüge nach wie vor eine glasklare Halteposition, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 85 Euro. (Ausgabe 41 vom 20.10.2018)Börsenplätze Sixt-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Sixt-Vorzugsaktie:63,50 EUR -2,16% (22.10.2018, 15:36)