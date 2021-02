XETRA-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:

101,80 EUR +1,29% (24.02.2021, 16:10)



ISIN SIXT St.-Aktie:





WKN SIXT St.-Aktie: 723132





Ticker-Symbol SIXT St.-Aktie: SIX2





Kurzprofil SIXT SE:



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto-Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. https://about.sixt.de. (24.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Stammaktie des Autovermieters SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) unter die Lupe.Die Aktien der Re-Opening-Kandidaten seien wieder gefragt. Auch Sixt sollte zu den Profiteuren der Nach-Corona-Zeit gehören. Vor allem in den USA habe das Pullacher Unternehmen ein großes Wachstumspotenzial. Die Sixt-Aktie befinde sich derweil seit Dezember in einer Konsolidierungsphase nach dem starken Kursanstieg. Für die weitere Entwicklung würden v.a. der Ausblick und die Hoffnung aus eine sprürbare Belebung des Geschäfts im zweiten Halbjahr sein, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.02.2021)Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SIXT St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:102,40 EUR +0,59% (24.02.2021, 16:24)