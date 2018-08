Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis unseres Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (28.08.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Sixt-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) charttechnisch unter die Lupe.Die Technische Analyse mache sich Trends zu Nutze, d. h. Anleger sollten in die Lage versetzt werden möglichst lange von etablierten Trends zu profitieren. Schließlich würden diese regelmäßig sehr viel weiter tragen als sich das Investoren zunächst vorstellen könnten. In diese Kategorie falle sicherlich die Sixt-Aktie. Aktuell sei dem Papier mit 119,70 EUR ein neues Allzeithoch gelungen. Gleichzeitig sei damit das Luftholen der letzten Monate seit Mai beendet worden. Unter dem Strich entstehe also ein prozyklisches Investmentkaufsignal - wieder einmal. Im "uncharted territory" jenseits des alten Rekordstandes vom Mai (116,40 EUR) würden sich aus zwei Fibonacci-Projektionen der Verschnaufpause von Mai/Juni die nächsten Anlaufziele bei 124,80 EUR bzw. 130 EUR ergeben. Aber auch unter Risikogesichtspunkten für bereits investierte Anleger liefere der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Im Frühjahr 2018 sei der Aktie der Ausbruch aus dem Aufwärtstrendkanal der letzten acht Jahre (obere Begrenzung akt. bei 94,10 EUR) gelungen. Zusammen mit den Tiefs der letzten beiden Monate (94,60/94,40 EUR) sowie der 38-Wochen-Linie (akt. bei 94,67 EUR) entstehe hier ein wichtiges Haltebündel, welches als strategische Absicherung prädestiniert sei.