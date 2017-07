Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

53,072 EUR +0,45% (11.07.2017, 13:46)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis unseres Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (11.07.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von Aktienanalyst Marc-Rene Tonn von Warburg Research:Marc-Rene Tonn, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2).Das Unternehmen setze seine Expansion außerhalb Deutschlands fort, so der Analyst. Es werde laut Aussagen des Finanzvorstand ferner - anders als Wettbewerber - bei seiner Premium-Strategie bleiben und anstatt von Zukäufen eher auf ein Wachstum aus eigener Kraft setzen.Marc-Rene Tonn, Aktienanalyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Sixt-Aktie mit einem Kursziel von 65,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 11.07.2017)XETRA-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:53,20 EUR +1,04% (11.07.2017, 13:29)