Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

97,55 EUR -1,22% (04.07.2018, 15:04)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis unseres Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (04.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





PullachKulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit der "Der Aktionär TV" die Stammaktien des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Das Papier des Pullacher Unternehmens habe in den vergangenen Wochen etwas geschwächelt. Am positiven Szenario für Sixt habe sich allerdings wenig geändert, denn operativ sei der Autovermieter auf Kurs. Es fehle nur ein kleiner Funken, damit die Aktie mit dem Sprung über die 100-Euro-Marke ihre Konsolidierungsphase beende. Die Chancen stünden gut, dass es dann mit dem Aktienkurs wieder in Richtung 155 Euro oder sogar darüber gehe, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit der "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.07.2018)Börsenplätze Sixt St.-Aktie:XETRA-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:97,40 EUR -1,72% (04.07.2018, 15:00)