Hannover (www.aktiencheck.de) - Die wirtschaftliche Entwicklung im "Tor nach Asien" - Singapur - verlief im Jahr 2017 dynamischer als weitgehend erwartet und konnte somit positiv überraschen, so Frederik Kunze und Georg Händel von der Nord LB.



Mit voraussichtlich 3,5% sei ein sehr robustes Wachstum für die vergangenen zwölf Monate ausgewiesen worden. Getragen worden sei der volkswirtschaftliche Expansionsprozess vor allem von einer weltweit anziehenden Nachfrage nach Halbleitern; insbesondere aus Europa und den Vereinigten Staaten. Dahingegen deute der im Dezember verbuchte Rückgang der Ausfuhren nach China auf nachlassende Nachfrage aus dem Reich der Mitte hin. Sollte sich daraus ein Trend ergeben, wäre dies durchaus bedenklich. Langfristig würden die schwache Produktivitätsentwicklung sowie die demographische Entwicklung ein Risikofaktor für die binnenwirtschaftliche Entwicklung bleiben. Auch durch die flächenmäßigen Grenzen des Inselstaats werde der Dienstleistungssektor perspektivisch eine noch bedeutendere Rolle an der Wertschöpfung einnehmen (müssen).



Für das Jahr 2018 prognostizieren die Analysten der Nord LB mit einem Wachstum von 3,0% eine nur etwas nachlassende, aber weiterhin robuste Wirtschaftsdynamik. Aus Richtung der Preissteigerungsrate würden sie wenig Handlungsdruck bei den geldpolitischen Entscheidungsträgern in Singapur erwarten. Auch wenn an den Märkten zunehmend andere Szenarien diskutiert würden, würden die Analysten zunächst bei ihrer Einschätzung bleiben, dass die MAS (Monetary Authority of Singapore) im April noch keine nennenswerten Anpassungen an der eigenen geldpolitischen Ausrichtung vornehmen werde. Gleichwohl müsse für die kleine offene Volkswirtschaft in Bezug auf die globalen Entwicklungen von einem zukünftig weniger günstigen Umfeld ausgegangen werden. Während die zu erwartende Wachstumsverlangsamung im Reich der Mitte schon zu den altbekannten Variablen gehöre, würden sich nunmehr die Kursadjustierungen der Notenbanken in Washington und Frankfurt aber auch die möglichen Gefahren von Handelsstreitigkeiten in den Vordergrund drängen. (Ausgabe vom 23.01.2018) (24.01.2018/ac/a/m)







