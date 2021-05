Was sind eigentlich Kryptowährungen?

Wozu werden Kryptowährungen verwendet?

Online Spiele und Kryptowährungen passen perfekt zusammen

Lohnt es sich für mich, in Kryptowährungen zu investieren?

Eine Investition in Kryptowährungen ist somit immer ein Risikoinvestment, was den Anlegern unbedingt bewusst sein sollte. Legen Sie daher nur Geld in Kryptowährungen an, dessen Verlust Sie zur Not kompensieren können. Wenn Sie sich des hohen Risikos bewusst sind, ist eine Investition in Kryptowährungen eine gute Sache, denn wenn die Popularität dieser digitalen Zahlungsmöglichkeiten weiterhin so stark ansteigt, wird auch der Kurs der Coins stark nach oben verlaufen.



Warum gibt es bei Kryptowährungen keine Inflation?

Während unser Fiatgeld auf dem Sparkonto durch die Inflation immer weniger wert ist, tritt dieses Problem bei den meisten Kryptowährungen nicht auf. Das liegt daran, dass bei den meisten der digitalen Währungen die Zahl der Coins von vornherein festgelegt ist. Während die Menge des im Umlauf befindlichen Fiatgeldes nahezu unendlich erhöht werden kann, ist dies bei Kryptowährungen nicht möglich. So ist die Zahl der maximal generierbaren Bitcoins zum Beispiel auf 21 Millionen Stück festgelegt. Sobald diese durch das sogenannte Mining erschaffen wurden, werden keine neuen Coins mehr erzeugt. Da also die Zahl der digitalen Münzen nicht mit der Zahl der User steigen kann, muss automatisch der Wert der Coins steigen. Weil das Vertrauen in die Banken zunehmend schwindet und immer mehr Menschen sich für die Nutzung von Kryptowährungen entscheiden, dürfte der Kauf von Bitcoin und Co. also eine gute Investition sein.



Welche Kryptowährung ist die beste?

Bitcoin ist zwar die bekannteste Kryptowährung, längst aber nicht mehr die einzige. Hunderte weitere digitale Währungen wurden seit der Erfindung des Bitcoins erschaffen und haben dessen Technologie zum Teil erheblich verbessert. So verwendet der Bitcoin, genau wie auch viele andere Kryptowährungen, nach wie vor das sogenannte Proof-of-Work-Verfahren. Hierbei ist eine erhebliche Rechenleistung des Netzwerks nötig, um eine Transaktion zu verifizieren. Die sogenannten Miner werden für das Bereitstellen dieser Rechenleistung mit der Ausschüttung von Bitcoins belohnt. Durch den dadurch entstandenen Wettbewerb ist mittlerweile ein sehr hoher Energieaufwand erforderlich, um Bitcoins zu "schürfen", was mit einer starken Belastung der Umwelt einhergeht. Andere Coins wie zum Beispiel DASH nutzen dagegen das sogenannte Proof-of-Stake-Verfahren, welches mit einem minimalen Energieaufwand auskommt. Trotzdem ist der Bitcoin nach wie vor die am meisten genutzte und gehandelte Kryptowährung und wurde bislang auch noch nie von seiner Marktführer-Position verdrängt.



Sicher in Kryptowährungen investieren - 3 wichtige Tipps

Wenn Sie auch von hohem Zukunftspotential der Kryptowährungen überzeugt sind und sich Bitcoin oder andere Coins kaufen möchten, sollten Sie ein paar grundlegende Regeln beachten, um wirklich sicher zu investieren. Wir haben hierzu die drei wichtigsten Tipps zusammengestellt.



Kryptowährungen sicher verwalten

Kryptowährungen sind ein beliebtes Ziel von Hackern, weshalb Sie die sogenannte Wallet, auf welcher Sie Ihre Coins verwalten, gut schützen sollten. Geben Sie immer nur den sogenannten Public Key weiter, mit dessen Hilfe sie Zahlungen empfangen können. Der Private Key dient dagegen zur Autorisierung eigener Transaktionen und darf niemals weitergegeben werden.



Zugangsdaten sichern

Sollten Sie die Zugangsdaten zu ihrer Wallet verlieren, sind die darauf gespeicherten digitalen Münzen verloren. Hinterlegen Sie die Zugangsdaten daher an einem sicheren Ort, um zur Not darauf zugreifen zu können.



Copy-and-Paste verwenden

Wenn Sie Kryptowährungen an andere User oder auch zum Beispiel an ein Online Casino senden, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass die Wallet-Adresse des Empfängers korrekt angegeben ist. Krypto-Transaktionen können nämlich später nicht rückgängig gemacht werden. Nutzen Sie daher bei der Eingabe der Adresse am besten Copy-and-Paste, um Tippfehler zuverlässig zu vermeiden. (07.05.2021/ac/a/m)









