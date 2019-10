München (www.aktiencheck.de) - Chinas Technologiebranche, allen voran der Telekom-Riese Huawei, war ein Hauptziel der US-Sanktionen, so John Lin, Portfoliomanager China Equities beim Asset Manager AllianceBernstein (AB).Während Huawei sich zuvor stark auf US-Lieferanten gestützt habe, könnten die Handelsbeschränkungen den Technologieriesen - und andere chinesische Unternehmen - dazu zwingen, ihre lokalen Lieferketten zu stärken. Zwar würden die US-Sanktionen nicht ohne Folgen für Huawei und die globale Technologie-Lieferkette bleiben. "Nachdem Huawei den Zugang zu Googles Android-Betriebssystem verloren hatte, erwartete das Unternehmen einen starken Rückgang seines Smartphone-Umsatzes", betone der Experte von AB. Zudem könne die Modernisierung von Netzwerken auf 5G-Standard gebremst werden, da Huawei auch ein bedeutender Hersteller von 5G-Netzwerkgeräten sei. "Wir gehen jedoch davon aus, dass chinesische Unternehmen ihre Bemühungen um mehr Autarkie im Laufe der Zeit beschleunigen werden - selbst wenn das US-Verbot gelockert oder aufgehoben werden sollte", so Lin.Das werde aber nicht über Nacht passieren. In einigen Bereichen des chinesischen Technologie-Ökosystems gebe es noch große Lücken, etwa bei der Fertigungsqualität der lokalen chinesischen Lieferanten. "Aber langfristig glauben wir, dass die gestiegene Nachfrage die chinesischen Anbieter veranlassen wird, erhebliche Verbesserungen vorzunehmen", sei der Asien-Experte überzeugt. "Unser Research deutet darauf hin, dass Huawei bereits eng mit lokalen Lieferanten von Leiterplattenmaterialien und optischen Komponenten zusammenarbeitet, um die Technologielücke zu schließen." Auch südkoreanische und taiwanesische Technologiekonzerne könnten von Huaweis Suche nach neuen Lieferanten profitieren. (Ausgabe vom 17.10.2019) (18.10.2019/ac/a/m)