Hamburg (www.aktiencheck.de) - Während sich die internationalen Aktienmärkte weiter von den dramatischen Verlusten seit Mitte Februar erholen, zeigen die volkswirtschaftlichen Datenveröffentlichungen langsam ein konkreteres Bild der realwirtschaftlichen Schäden, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.Mit leichter Verzögerung, dafür aber umso schneller - aufgrund des flexibleren Arbeitsmarkts - würden sich die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in den USA bemerkbar machen. In der vergangenen Woche hätten sich die Erstanträge auf Arbeitslosigkeit im Vergleich zur Vorwoche verzehnfacht und seien auf über 3 Millionen in die Höhe geschnellt. In dieser Woche werde das Überschreiten der 3,5 Millionen erwartet. Die auf 50-Jahrestief befindliche Arbeitslosenquote dürfte dadurch von 3,5 auf etwa 3,8 Prozent steigen. Auch der für die US-Wirtschaft besonders wichtige private Konsum dürfte von dieser Entwicklung getroffen werden.Da ein Ende der Bewegungseinschränkungen sowohl in Europa als auch in den USA noch nicht absehbar sei, könnte sich die Erholung an den Aktienmärkten als verfrüht herausstellen. Es bleibe die Hoffnung auf die Zeit nach einem Abflachen der Neuinfektionskurve. So seien in China die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe und für die Dienstleistungen nach einem Einbruch im März wieder überraschend deutlich über die Expansionsmarke von 50 Punkten auf 52 bzw. 52,3 Punkte angestiegen. Einem deutlicheren Aufschwung der chinesischen Wirtschaft stehe jedoch noch der Ausfall wichtiger Export-Abnehmer in Europa und den USA entgegen. (31.03.2020/ac/a/m)