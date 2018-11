NASDAQ-Aktienkurs Silver Standard Resources-Aktie:

11,18 USD +2,76% (21.11.2018)



ISIN Silver Standard Resources-Aktie:

CA82823L1067



WKN Silver Standard Resources-Aktie:

858840



Ticker Symbol Silver Standard Resources-Aktie Deutschland:

ZSV



NASDAQ-Ticker-Symbol Silver Standard Resources-Aktie:

SSRI



Kurzprofil Silver Standard Resources Inc.



Silver Standard Resources Inc. (ISIN: CA82823L1067, WKN: 858840, Ticker Symbol: ZSV, NASDAQ-Ticker-Symbol: SSRI) ist ein kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches seinen Hauptsitz in Vancouver hat. Das Unternehmen besitzt die Pirquitas Mine in Argentinien, eine der größten Silberminen der Welt. Silver Standard Resources betreibt ein aktives Explorationsprogramm. (22.11.2018/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Silver Standard Resources-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers Silver Standard Resources Inc. (ISIN: CA82823L1067, WKN: 858840, Ticker Symbol: ZSV, NASDAQ-Ticker-Symbol: SSRI) charttechnisch unter die Lupe.Nach dem Bruch des im August 2016 etablierten Abwärtstrends (akt. bei 8,40 USD) sei es zuletzt nochmals zu einem nahezu lehrbuchmäßigen Pullback an besagten Trend gekommen. Letztlich habe sich die Kombination aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 9,39 USD) und der beschriebenen Trendlinie aber als Sprungbrett erwiesen. Für bemerkenswert würden die Analysten die Umsatzentwicklung halten. Die seit Sommer 2016 rückläufigen Volumina würden den korrektiven Charakter dieser Bewegung unterstreichen. Darüber hinaus sei der MACD gerade dabei ein neues Einstiegssignal zu generieren.Trotz der stimmigen Rahmenbedingungen fehle aus charttechnischer Sicht allerdings noch ein wichtiger Befreiungsschlag. Als solchen würden die Analysten einen Anstieg über die Hochpunkte bei 11,40/11,44/11,49 USD definieren. Die Bedeutung der beschriebenen Schlüsselmarken werde noch zusätzlich durch ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (11,19/11,74 USD) untermauert. Gelinge der Befreiungsschlag, wäre eine Bodenbildung abgeschlossen, die ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 3 USD bereithalten würde. Perspektivisch rücke im Erfolgsfall sogar das Mehrjahreshoch von 2016 (15,84 USD) wieder auf die Agenda. Als Stopp-Loss biete sich dann die o. g. Glättungslinie aie An, so dnalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer Chartanalyse. (Analyse vom 22.11.2018)Börsenplätze Silver Standard Resources-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Silver Standard Resources-Aktie:9,89 Euro 0,00% (21.11.2018)