Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

142,10 EUR +0,07% (23.03.2021, 13:31)



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

141,80 EUR -0,14% (23.03.2021, 14:41)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (20.05.2021/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seien Anlagevotum für die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF).Der deutsche Waferhersteller habe in der Mitteilung über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2021 starke Zahlen veröffentlicht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Allerdings seien im April im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung bereits Eckdaten berichtet worden, die ebenso wie die Anhebung des Ausblicks für das Gesamtjahr 2021 nun bestätigt worden seien. Daher hätten die Quartalszahlen und die neue Guidance keine Überraschung mehr dargestellt. Seitdem - abgesehen von einigen noch ausstehenden behördlichen Genehmigungen - so gut wie sicher sei, dass die Übernahme durch GlobalWafers aus Taiwan planmäßig im zweiten Halbjahr 2021 erfolge, orientiere sich der Kurs der Siltronic-Aktie allerdings ohnehin fast ausschließlich an der Höhe des von GlobalWafers angebotenen Preises von 145 Euro, zu dessen Zahlung sich der taiwanische Konzern im Zuge eines bis zum 10. Februar befristeten Übernahmeangebots verpflichtet habe.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bekräftigt die Siltornic-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Siltronic-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 145 Euro. (Analyse vom 20.05.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Siltronic AG": - Keine vorhanden.