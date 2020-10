XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (29.10.2020/ac/a/t)



Ein ungünstiger Produktmix und der starke Euro hätten den deutschen Wafer-Hersteller im dritten Quartal belastet. Das Wachstum des Cloud-Computing und der Trend zum Homeoffice würden zwar Rückenwind liefern, dem stehe aber eine holprige Erholung der Autoindustrie gegenüber. Zudem scheienen in der Branche aktuell die Lager mit Speicherchips eher voll zu sein. Deshalb warne der südkoreanische Chipkonzern Samsung vor einer abflauenden Nachfrage. Keine guten Aussichten für die Siltronic-Aktie, die im MDAX heute zu großen Verlieren gehöre.Auch wenn Siltronic leichten Optimismus für das das vierte Quartal verbreite, würden aus Sicht des "Aktionärs" die Unsicherheiten überwiegen: Zum einen blicke Branchenriese Samsung skeptisch auf die kommenden Monate, zum anderen bestünden Fragezeichen wegen Corona. Und: Die Siltronic-Aktie sei charttechnisch angeschlagen - das Papier notiere deutlich unter wichtigen 200-Tage-Linie, die bei 82,34 Euro verlaufe, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2020)