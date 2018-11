Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

69,60 EUR -2,66% (20.11.2018, 11:51)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (20.11.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Technologieaktien hätten während der jüngsten Marktturbulenzen schwere Verluste hinnehmen müssen. Die Stimmung in der Chipbranche werde von der Sorge um eine Abschwächung des globalen Halbleiterzyklus dominiert. Heute falle die Siltronic-Aktie unter das am 26. Oktober markierte Jahrestief bei 71,36 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2017. Die nächste belastbare charttechnische Unterstützung warte im Bereich um 60 Euro.Eine technische Gegenbewegung des vom Rekordhoch bei 160,55 Euro im März bereits rund 60% zurückgefallenen TecDAX-Titels scheine überfällig, dürfte allerdings nicht ohne eine Gegenreaktion des Gesamtmarktes starten. Anleger sollten daher vorerst an der Seitenlinie bleiben, die Siltronic-Aktie jedoch auf der Watchlist behalten, denn der Startschuss könne jederzeit fallen, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.11.2018)Börsenplätze Siltronic-Aktie:XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:69,54 EUR -4,11% (20.11.2018, 11:33)